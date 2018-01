"Ya no estás seguro ni en el centro de Salamanca"

Ni eran altas horas de la madrugada ni un barrio periférico. Los vecinos de la plaza de la Constitución que la tarde del viernes frustraron el asalto a un piso y lograron la detención de los presuntos ladrones, un hombre y una mujer, creen que la pareja arrestada llevaba un tiempo vigilando el edificio ya que actuaron en una hora "poco común" y fueron justamente a la vivienda en la que sabían que no había nadie.

"A mí lo que me extraña es que lo hicieron a las siete de la tarde, que les podía haber visto cualquiera. Además, qué casualidad que la mujer que vive en ese piso sale de sus casa casi todos los días a esa hora. Sabían perfectamente a lo que venían y vete tú a saber si no les hemos visto incluso por aquí", comentaba un vecino.

Sin embargo, es algo que no pudieron comprobar y los testigos que han accedido a hablar con este diario no llegaron a verle las caras el día de la detención. "Desde aquel día de la maleta bomba no había vuelto a ver aquí tantísima policía", comentaba una afectada. "Yo caminaba por aquella acera cuando de repente vi llegar un montón de coches y salir corriendo para arriba. Luego pusieron los coches en la puerta y se los llevaron sin que les vieramos ni nada", recordaba.

Tal y como confirmaron fuentes policiales a este diario, el varón responde a las iniciales A.C. y la mujer se llama R.J. Sin embargo, LA GACETA no ha podido confirmar si cuentan con antecedentes policiales ya que en la mediodía de este sábado la Policía Nacional no había concluido las diligencias del caso y está previsto que sea a lo largo de hoy cuando ambos pasen a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos, estos días en funciones de guardia.