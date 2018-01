El 'especialista en el timo de la rotonda', absuelto por falta de pruebas

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia absolutoria en el caso del joven considerado "un especialista del timo de la rotonda". A punto de cumplirse cuatro meses desde el juicio, el alto tribunal ha declarado inocente del delito de tentativa de estafa procesal a D.P.C., delito por el que el fiscal le pedía once meses de prisión.

D.P.C. fue condenado a finales de 2014 por pretender cobrar la indemnización de una aseguradora debido a las "graves dolencias" resultado de una "fortísima colisión", en total reclamaba 4.709,29 euros. La juez de Primera Instancia destacaba en su sentencia que el demandante, que a sus 28 años tenía carnet de conducir desde hacía tres años, había denunciado hasta tres accidentes casi idénticos en menos de un año (todos en rotondas , circulando por el carril exterior, sufriendo similares lesiones y secuelas).

La magistrada ponía de relieve que, lejos de acreditarse haber sufrido las lesiones y secuelas que reclamaba al seguro, se evidenciaba que se había convertido en "un auténtico profesional de la simulación de accidentes".

En la sentencia tras el nuevo juicio por posible estafa procesal, a la que ha tenido acceso LA GACETA, la Audiencia concluye que la prueba practicada "no ofrece la contundencia, claridad y fiabilidad necesarias", lo que hace dudar al tribunal por lo que ha de resolver en favor del acusado.

Sin perjuicio, señala no obstante, de que "la conducta del acusado sea claramente contraria a la buena fe, ya que a pesar de que no se ha acreditado que faltara activamente a la verdad en los reconocimientos con el médico forense, es evidente que él sabía la importancia que podían tener los antecedentes médicos en la valoración del último accidente y sin embargo no se lo comunicó al médico forense".