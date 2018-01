Absuelven al guardia urbano acusado de difundir una foto sexual de otra agente

Un juzgado Barcelona ha absuelto al subinspector de la Guardia Urbana de Barcelona acusado de haber difundido una foto sexual de otra policía que entonces era su pareja, enviándola a los contactos de correo electrónico de ella.

En la sentencia, el Juzgado Penal 17 de Barcelona ha concluido que "no hay ninguna prueba hábil" que confirme que este policía conocía las claves para entrar en la cuenta de correo de la víctima --que está en prisión provisional por presuntamente matar al que era su novio, también agente de la Urbana-- y difundir la foto masivamente. En el juicio, celebrado a finales de octubre, acusado y víctima ofrecieron dos versiones contrapuestas: él aseguró que no había enviado la foto y no se reconoció en la imagen, y ella afirmó que sólo el subinspector tenía la foto y las claves de su correo.