Caso Diana Quer | Javier Jambrina: "Lo más complicado ha sido la ausencia de pistas y la información contaminada"

El coronel Javier Jambrina, que durante casi cuatro años -desde septiembre de 2011 hasta julio de 2015- estuvo al frente de la Guardia Civil de Salamanca, es el máximo responsable de la operación que el viernes puso fin a 496 días de angustia tras la desaparición de Diana Quer. Desde su despacho de la Comandancia de La Coruña, Javier Jambrina hace recuento de estos días en su entrevista concedida a LA GACETA, la primera a un medio de comunicación desde la detención de ´El Chicle´. Prácticamente desde la desaparición de la joven, ´El Chicle´ se convirtió en el principal sospechoso, "el objetivo número 1", señala Jambrina, que le define como "un tipo que vive en la delincuencia y que cuando bebe tiene arrebatos violentos".

-¿Es el caso Diana Quer el más duro de su vida?

-Sin ninguna duda es el más complejo y uno de los casos más mediáticos, como el de las niñas de Alcácer o los crímenes de Urquijo y eso nos ha añadido mucha presión.

-¿Qué destacaría como lo más complicado para llevar a buen término este caso?

-Lo más complicado ha sido la ausencia de pistas. Ningún testigo. Que al estar en fiestas la localidad, había mucha gente que era de fuera. Que además, por estar en un ambiente festivo hay gente que nos aporta información y como están de fiesta pues no saben exactamente y dicen que la vieron a las tres de la mañana o a las cuatro y resulta que el testigo estaba bebido y no era fiable, nos han aportado información contaminada.

-¿Fueron muchos los casos de pistas falsas, de información errónea?

-Hombre muchos no, pero como no se ha descartado nada, todo ha sido comprobado... Noticias evidentes han sido comprobadas y no se ha descartado nada. Toda persona que llamaba en los momentos iniciales, en los que se pidió la colaboración ciudadana, diciendo que la habían visto en Palma o en Málaga, todas todas las llamadas fueron comprobadas hasta que se fueron descartando y centrando hipótesis. La investigación ha sido muy exhaustiva.

-Una de las cuestiones más delicadas ha debido ser el trato con la familia de la joven...

-El trato con la familia lo hemos llevado bastante bien porque hemos encontrado bastante comprensión, desde luego con mucho tacto y con mucha prudencia y con mucho cariño porque sabemos lo doloroso que es estar diciéndole a un padre circunstancias de la investigación y no decirle que buscamos a una muerta por ejemplo, porque en ningún momento se les ha estado diciendo estamos trabajando con la hipótesis de que su hija está muerta. Siempre se ha mantenido eso abierto a cualquier hipótesis para no causarles dolor.



