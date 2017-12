Se enfrenta a siete años de cárcel por quebrantar todas las normas al volante

El pasado mes de abril, fue detenido por quebrantar todas las normas posibles al volante en cosa de minutos. Desde Santa Marta a Salamanca, se saltó semáforos en rojo, recorrió calles, rotondas y hasta el carril bici en dirección prohibida, tratando de atropellar incluso a un guardia civil y cuando al fin pudo ser interceptado se resistió a los agentes y se negó a soplar. E.G.B., leonés de casi 60 años, se enfrenta ahora a siete años y un mes de prisión, otros diez años sin conducir y 600 euros de multa, que le pide el fiscal por estos hechos. El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió este martes el juicio y pese a que todos los agentes coincidieron en destacar su temeridad al volante con un menosprecio total hacia todo, él solo reconoció en parte los hechos y alegó simplemente que se vio perdido y le entró pánico, de manera que condujo y condujo con la única intención de llegar a su casa. Respecto a la negativa a las pruebas de alcoholemia de la que también se le acusa, dijo que es mentira, que sopló dos veces, pero que del "palizón" que le dieron los agentes cuando le detuvieron le costó un gran esfuerzo porque le dolía mucho un costado.

E.G.B. conducía en el momento de los hechos sin carné, porque estaba cumpliendo aún la pena de cuatro años de privación del permiso de conducir que le fue impuesta por otro hecho similar. Pese a ello, tras su arresto en abril, se negó a aceptar la condena solicitada por el fiscal y la consiguiente rebaja de la pena en un juicio rápido.

Este martes en el juicio reconoció que sabía que la prohibición de conducir estaba en vigor, pero en ese momento, dijo, no lo pensó y cogió el coche para acompañar a su amiga a casa. "Yo conocía muy poco Santa Marta , porque antes vivía en Cataluña", explicó, así que tras dejar a su acompañante, se dirigió a su casa y se desorientó: "Me metí en un barrio -en referencia a la urbanización de La Fontana- con chalés, todos iguales, y no encontraba la salida, me perdí".

