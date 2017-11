Una pelea en un domicilio de Los Alambres acaba con un hombre herido por arma blanca

Una fuerte discusión entre dos hombres ocurrida en la noche de ayer en un domicilio de Los Alambres se saldó con uno de ellos herido por arma blanca, según el 112. El altercado se produjo pasadas las 21.00 horas cuando el agresor se personó en un domicilio de la calle Miguel Ángel y por causas desconocidas arremetió contra el inquilino, le propinó un puñetazo en la cara y le hirió con un cuchillo en la espalda, un corte superficial por el que tuvo que ser atendido en el hospital Clínico.

Posteriormente el agresor se dio a la fuga y no estaba en la vivienda cuando llegaron los agentes de la Policía Local y Nacional. Sin embargo, fuentes policiales han confirmado a este diario que el herido, de iniciales J.F.A.M. y 45 años de edad, estaba acompañado en el momento de los hechos por dos mujeres y que fueron éstas las que aseguraron a la policía que el agresor había sido Isidoro García Carro 'El Isi', hermano de Amancio 'El Rubio'. Por el momento la Policía Nacional no ha confirmado estos hechos, ya que no existe denuncia y no hay nadie detenido.