Siete meses de cárcel para 'Manolo el pastor' por el robo de ovejas

La jueza del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha condenado a ´Manolo el pastor´ a siete meses de prisión (el Ministerio Fiscal le pedía nueve) por el robo de nueve ovejas de una finca de Villares de la Reina, un delito de hurto que fue cometido entre el 22 y el 27 de diciembre de 2015. Aunque en un primer momento se le acusaba de haber robado once corderas, la jueza sin embargo no le imputa la sustracción de dos de ellas, al no haber sido localizadas y no quedar acreditado la preexistencia de las mismas.



La experta recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, que las pruebas recogidas en el transcurso de la investigación y los testimonios que declararon en la vista oral han permitido probar estos hechos y considerar a M.M.S. autor de la sustracción de los animales que escondió en dos fincas: una que él utilizaba en Rollán y otra propiedad de su primo en Galindo y Perahuy.



A pesar de que el ahora condenado aseguró en el juicio que las ovejas las había comprado días antes a un conocido por 30 euros cada una, la jueza explica que su relato es "nada creíble" al no identificar al hombre al que se las compró ni aportar documento alguno que acredite dicha venta.





