Dos años de prisión para el octogenario de Cabrerizos que abusó de una niña en su casa

La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado culpable al anciano de Cabrerizos acusado de abusar sexualmente de una niña después de invitarla a su casa cuando ésta tenía tan solo 12 años de edad. Impone dos años de prisión para J.M.G.E., que el 1 de octubre cumplió 82 años, además de una pena de alejamiento por tres años y el pago de 1.000 euros de indemnización para la víctima.



Según ha podido saber LA GACETA por fuentes del caso, en su sentencia, el alto tribunal destaca que en la condena ha tenido en cuenta principalmente el relato de la niña que en el juicio explicó "con rotundidad, solidez y seguridad" lo que había sucedido, resultando por tanto su declaración coherente y coincidente con lo que desde el principio había manifestado al respecto.



Además de la verosimilitud en el relato de la menor, la Audiencia Provincial fundamenta su sentencia en la declaración de la expareja de la madre de la niña -que aseguró en el juicio que cuando fue a recriminarle lo que había hecho, el anciano se disculpó insistiendo en que "lo sentía mucho"-, la de un camarero -que igualmente le escuchó decir: "Perdón, perdón, yo no quise"y la del propio acusado, que no dio explicación de por qué una persona de su edad invita a su casa a una niña con la que no tiene relación.



