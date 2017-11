El acusado de falsificar billetes en su taller-casa de Navales dice que un guardia civil le tiene "manía"

El acusado de falsificar billetes en su taller-casa de Navales ha negado los hechos que se le imputan: "Yo no recogí ningún paquete ni pagué con ningún billete falso". El acusado ha solicitado que se compruebe su firma y achaca lo ocurrido a la Guardia Civil, ya que, asegura, "uno de los mandos me tiene manía, no sé por qué".

F.M.S. se enfrenta a once años de prisión por un delito de falsificación de moneda con la agravante de reincidencia -a sus 50 años acumula numerosas condenas por todo tipo de delitos, entre ellas otra por falsificación de moneda-. La Audiencia Provincial de Salamanca celebra este martes la vista.

Según señala el fiscal en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos de los que se le acusa en esta ocasión se remontan al pasado 31 de enero, cuando pagó con un billete falsificado de 200 euros a un empleado de Seur.