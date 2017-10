Un extrabajador de una discoteca de Ciudad Rodrigo, a juicio por dar un empujón a un cliente que quedó inconsciente

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha acogido esta mañana el juicio contra J.H.P. por dejar inconsciente y causar gravísimas lesiones a un cliente cuando trabajaba en una discoteca de Ciudad Rodrigo.

En el juicio, J.H.P. ha reconocido en parte los hechos de los que se le acusa, de manera que el fiscal ha rebajado la pena de dos años de prisión que inicialmente le solicitaba a una multa de 540 euros, la misma que le pide la acusación particular. Pero además, las acusaciones le piden el pago de la correspondiente indemnización al afectado, que como consecuencia de la agresión sufrió un traumatismo craneoencefálico llegando a sufrir un coágulo en el cerebro, lo que le obligó a acudir al otorrino y al neurólogo.

Los hechos se remontan al 12 de abril de 2015. El acusado acababa de ser despedido esa misma noche de la discoteca mirobrigense en la que trabajaba por acudir a trabajar sin estar en condiciones, según relataron en el juicio el administrador y la encargada del local, aunque él asegura que le echaron de su trabajo cuatro días después de los hechos.

Según manifestó J.H.P., tras un primer enfrentamiento con el afectado, ambos se enzarzaron en una discusión a causa de la que le golpeó: "Le di un bofetón si acaso", dijo. A consecuencia del golpe, manifestó, el chico se cayó al suelo y se golpeó en la cabeza, dijo.

"La interpretación que hago yo es que me confundiese con otra persona", ha manifestado la víctima tratando de buscar una explicación al motivo de la violenta agresión. Según su relato, los hechos ocurrieron sobre las 5.30 de la madrugada de aquel día, cuando sin motivo aparente el agresor le propinó primero un golpe en el hall de la discoteca y después otro a la puerta,que provocó que cayera al suelo y perdiera el conocimiento: "Yo tuve un golpe en la cabeza, caí desmayado y ya no me acuerdo de más", señaló, a lo que añadió que las lesiones le llegaron a provocar un coágulo en la cabeza y en la actualidad tiene pérdida auditiva en el oído derecho.