Salamanca ha registrado once tiroteos en tres años

La ciudad ha registrado once tiroteos en los últimos tres años, el último este domingo por la tarde en la calle Andalucía, en el barrio de Pizarrales. La Policía Nacional no ha detenido por el momento a ninguna persona en relación con este altercado, en el que no hay constancia de ningún herido y en el que se encontró al menos un impacto de bala en un vehículo estacionado en la calle. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre miembros de clanes rivales como posible causa del incidente.



Con cuatro tiroteos desde el año 2015, Pizarrales se sitúa a la cabeza en el ránking de altercados con armas de fuego entre los barrios salmantinos. A ello se unen dos de los sucesos más macabros registrados en la ciudad: el salvaje asesinato de 'la Amparo', cosida a puñaladas en su casa de la calle América, y la muerte de 'la Sheila', la joven de 24 años cuyo cadáver fue descubierto tras el incendio provocado en su casa de la calle Limón.