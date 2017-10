La muerte de un septuagenario cuando apagaba un fuego en Vigo, eleva a cuatro las víctimas por los incendios

La muerte de un septuagenario cuando apagaba un incendio subido a un muro en una parroquia de Vigo eleva a cuatro las víctimas mortales por la ola de incendios que afecta a Galicia.



Según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias, a las 22,10 horas del domingo el 061 recibió el aviso de la caída de un hombre desde un muro en la zona de Rial cuando apagaba un fuego en la parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña.



Al lugar acudió una ambulancia medicalizada para atender al varón A.C.S., de 70 años de edad, que ingresó cadáver en el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo.



OTROS TRES FALLECIDOS



Los incendios se han cobrado la vida de otras dos personas en el interior de una furgoneta tras verse en la tarde del domingo atrapadas por el fuego en un incendio en la parroquia de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra).



La hipótesis que se baraja es que las dos personas viajaban en una furgoneta cuando se vieron atrapadas por las llamas de uno de los incendios declarados en la localidad del Val Miñor.



Además, una persona de edad avanzada, vecino de la parroquia de Abelenda, en el municipio de Carballeda de Avia (Ourense), se convirtió en la tercera víctima mortal a causa de la ola de incendios que afecta a Galicia.



Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el cadáver de este tercer fallecido fue hallado en un galpón ubicado detrás de su casa.



La hipótesis barajada es que el señor quiso ir a apagar por su cuenta y riesgo las llamas que cercaban su vivienda, pero se cayó y no fue capaz de levantarse, hasta que fue alcanzado por las llamas.







La consellera do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha asegurado que permanecen activos 105 incendios en Galicia a primera hora de este lunes. En 15 de ellos está decretada la situación 2 de alerta por la proximidad del fuego a núcleos de población, ha precisado.



"Ahora mismo tenemos 105 incendios, 15 en situación dos", ha manifestado la consejera autonómica en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa. Asimismo, ha precisado que se han registrado 132 fuegos, todos ellos "intencionados": "No son 132 incendios, son 132 atentados", ha dicho, remachando: "Sucedió porque está la mano del hombre detrás. Galicia lo sabe"



La ola de incendios que azota Galicia desde este domingo ha ascendido esta madrugada a tres muertos. Dos de las víctimas mortales se vieron atrapadas por el fuego en el interior de una furgoneta en la parroquia de Chandebrito, en Nigrán y una tercera perdió la vida en Carballeda de Avia (Ourense).







