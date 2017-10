Aparece el cadáver de un hombre dentro de un coche en Valdefuentes de Sangusín

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Valdefuentes de Sangusín. El hallazgo ha tenido lugar a primeras horas de la mañana después de que al parecer allegados al fallecido dieran aviso de que no le encontraban. Finalmente su cuerpo ha parecido sin vida en el interior de un coche aparcado en un terreno particular de la citada localidad. El levantamiento del cadáver ya se habría producido y se investigan ahora las causas de fallecimiento, aunque en el lugar no había indicios de criminalidad.