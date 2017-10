El médico acusado de masturbarse ante una paciente en Guijuelo dice que se trata de "un montaje"

El médico del Centro de Salud de Guijuelo denunciado este martes por una paciente por haberse masturbado en plena consulta ha salido al paso de las acusaciones de la mujer, M.M.L. En declaraciones a LA GACETA, el doctor asegura que ha sido víctima de "un montaje" y añade que se trata de una "mentira". Por todo ello, según ha reconocido, ha puesto el caso en manos de su abogado, añadiendo que "el tema ya está en el Juzgado y ahora será un juez quien decida quién dice la verdad".

El médico no ha querido comentar más lo ocurrido poco después de las 7 de la mañana en el Centro de Salud de Guijuelo. "Mi abogado me ha recomendado que no diga más", explica.

La mujer, a través de las redes sociales, denunció que acudió a la consulta y el médico comenzó a explorarla, rozándose con sus partes íntimas, a lo que la mujer le increpó qué estaba haciendo, respondiendo el galeno, según ella, que "nada".

Posteriormente, mientras esperaba a la llegada de una enfermera para suministrarle una inyección, la mujer afirma que el médico se masturbó en su silla, por lo que la víctima decidió grabar la escena, para acudir posteriormente a la Guardia Civil de Guijuelo y presentar una denuncia, según ha podido confirmar LA GACETA.

SUSPENDIDO DE EMPLEO Y SUELDO

La Consejería de Sanidad ha adoptado una medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo al médico del Centro de Salud de Guijuelo por masturbarse delante de una paciente mientras la atendía en la consulta.

Ante la gravedad de los hechos, documentados por la paciente en un vídeo y denunciados por ella ante la Guardia Civil de Guijuelo, la Junta ha decidido ejercer la potestad que la faculta para impedir que el médico siga atendiendo pacientes, a la espera de que se investiguen los hechos por parte de la Guardia Civil o el juzgado correspondiente. La Gerente de Salud de Salamanca ha informado a la afectada de esta medida así como al Colegio de Médicos de Salamanca. También se han comunicado los hechos a la Fiscalía de Salamanca.