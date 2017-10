La madre del 'destrozador de coches', ya en libertad, pide ayuda para su hijo

La madre del joven de 23 años que la tarde del viernes fue detenido por destrozar numerosos vehículos que se encontraban estacionados en la calle Lugo del barrio de El Rollo pide ayuda para cambiar la actitud de su hijo, pues asegura que el varón es arrestado "cada dos por tres" por diversos conflictos y que la situación que vive es "insostenible".



La mujer, quien ha mantenido una conversación con LA GACETA, dice que su hijo "no es un delincuente", sino que padece una enfermedad mental que le lleva a cometer estos actos. "Tiene especial fijación por los coches, los odia, pero en ningún momento quiere arremeter contra los vecinos aunque haga esto a sus vehículos", explica.

Por ello, la mujer reclama atención médica y pide la ayuda de especialistas, pues asegura que su hijo debería estar interno en un centro, como ya estuvo años atrás, para evitar "daños mayores". "Lo he intentado de todas las formas pero nos dicen que no hay plazas y es muy complicado vivir así", concluye.



En libertad provisional a la espera del juicio. Al igual que ocurrió en sus anteriores arrestos, A.C. ya está en la calle. Según han informado fuentes del caso a este diario, el varón quedó este sábado en libertad provisional a la espera del juicio, en el que será juzgado por un delito de daños.





