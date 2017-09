Un testigo del conductor kamikaze: "Cuando vi su coche de frente, vi la muerte delante de mí"

Pasaban unos minutos de las siete de la tarde. Un conductor que circulaba por la A-62 fue el primero en alertar al 112. A la altura del kilómetro 258, en el término de Barbadillo, un coche circulaba hacia Ciudad Rodrigo pero lo hacía por el carril de Salamanca, haciendo caso omiso a los múltiples avisos del resto de usuarios de la vía que le daban las largas y le pitaban tratando de impedir que continuara adelante. Numerosas llamadas al servicio de emergencias (en total una veintena) se fueron sucediendo en un corto espacio de tiempo. En todas se indicaba lo mismo, un conductor en dirección contraria estaba poniendo en grave peligro al resto de usuarios de la vía. En el aviso a la Guardia Civil solo se pudo apuntar que se trataba de un coche de color gris, sin detallar marca ni modelo. Ocurrió el martes y por suerte no hubo que lamentar ningún herido ni tampoco ningún accidente, pero la Guardia Civil continúa investigando la identidad y paradero del conductor que, por temeridad o despiste, puso en riesgo la vida de todos los que a esa hora circulaban por la transitada autovía.

Antonio era uno de esos conductores. Asegura que a su edad, más de 60 años, y debido a su profesión, médico, ha visto muchísimas cosas, pero jamás había tenido la muerte tan cerca, llegó a señalar en declaraciones a LA GACETA.

"De repente me dijo mi hermana que mirara lo que venía de frente. Pensé que era el reflejo del sol, pero enseguida me di cuenta de que era un coche que venía con las luces encendidas por nuestro carril", señala este salmantino, que asegura que les salvó el potente coche que llevaban, de su hermana: "Porque si llego a llevar el mío, nos matamos". "He pasado muchas cosas en mi vida, pero nunca nada igual. Cuando ves la muerte delante de ti...", señala