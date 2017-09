Sin noticias del marroquí que se saltó la valla del centro de El Montalvo

El joven marroquí de 25 años de edad que este miércoles aprovechó un despiste para escaparse del Centro de Inserción Social saltando la valla metálica de dos metros de altura que rodea este edificio ubicado en el polígono El Montalvo II continúa en paradero desconocido.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este diario, antes de que el varón lograra huir de este espacio perteneciente a Topas, firmó su plena libertad por lo que, al haber cumplido íntegramente la condena que le fue impuesta años atrás por un delito de tráfico de drogas, no se considera un fugitivo de la justicia. "Él ya cuando se escapó era una persona libre por lo que su actuación originaría un expediente administrativo y no un delito penal", aclaraba una de las fuentes consultadas.

Por este motivo, no se ha ordenado una orden de búsqueda y captura como tal y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no están tras su pista. Eso sí, desde la Policía Nacional de Salamanca se dará cuenta de lo ocurrido a otras Comisarías de España por si en algún otro punto del país es identificado. "En el momento que esto ocurra la autoridad competente le comunicará que se va a iniciar dicho expediente para ver si procede o no su expulsión", afirman desde la Subdelegación del Gobierno.