El condenado por tirar a su novia al río, investigado por incumplir el alejamiento

El joven acusado de propinar un puñetazo en la boca a su novia, menor de edad, y acto seguido agarrarla por un brazo y tirarla al río, a pesar de saber que ella no sabía nadar, aceptó este jueves nueve meses de prisión por los hechos, tres años de alejamiento e incomunicación con la víctima y el pago de 1.150 euros por las lesiones y secuelas causadas a la chica, así como el pago de las costas del juicio. Además y según informan fuentes del caso a LA GACETA, S.A.R. está siendo investigado ahora por acercarse en una ocasión a la chica y por enviarle mensajes a través de Instagram, de manera que en los próximos meses volverá a ser juzgado por los presuntos quebrantamientos de la orden de alejamiento que el juez dictó tras el citado incidente en el río.



Después de que la incomparecencia de la víctima obligara a suspender el pasado mes de abril el primer señalamiento del juicio contra S.A.R., el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió este jueves la conformidad entre las partes, que fue aceptada a continuación por el acusado. El acuerdo fue posible gracias a la rebaja en la pena inicialmente solicitada por las acusaciones, que en el caso del fiscal era de un año de prisión, además de las medidas de retirada de armas, alejamiento e incomunicación y la consiguiente indemnización a la afectada.



S.A.R. se reconoció de tal manera autor de las lesiones provocadas a la chica en el incidente del río, que tuvo lugar hace un año cuando la pareja se encontraba a las orillas del río Tormes, en las proximidades de un chiringuito del entorno.



Ante la negativa de la menor a trasladarse a un lugar más apartado en el que no hubiera nadie, el joven le propinó un puñetazo en la boca, provocando que comenzara a sangrar.



No contento con ello, la cogió por el brazo derecho y la arrojó al río en una zona en la que el agua le cubría hasta el cuello, aún a sabiendas de que ella no sabía nadar y la sacó después tirándola de los pelos.

Cuando la víctima gritó, el varón le tapó la boca con la mano y acto seguido la sujetó por el cuello con el antebrazo, pegándole a continuación una patada.





