Expertos en deportes de riesgo de la provincia piden más exigencias formativas para los monitores

Han pasado más de tres días desde que una familia de Don Benito falleciera en la garganta de Los Hoyos, en el Valle del Jerte, mientras practicaban barranquismo y la tragedia sigue dando que hablar en muchos de los territorios donde también se llevan a cabo este tipo de deportes de aventura. Salamanca no se queda atrás y cada vez son más los aficionados y turistas que se suman a esta práctica, para la que los expertos regionales piden más exigencias formativas para los monitores.

Descensos en los ríos Tormes, Águeda y Alagón; puenting y barranquismo en Las Arribes; rappel, escalada y tirolina en Ciudad Rodrigo y en la Sierra de Béjar... Sea para la actividad que sea los técnicos aconsejan ir siempre acompañado de una persona que conozca la zona y sepa cómo actuar ante un posible sobresalto. En cuanto al material, uno de los expertos de la ciudad textil explica que los usuarios que quieran practicar barranquismo deben, como mínimo, exigir traje y calcetines de neopreno y equipos de protección individual (EPI) formados por casco, arnés de cintura con protección de pvc, cabo de anclaje con mosquetones y descendedor. A mayores, el guía cargará con equipamiento complementario como mosquetones, cuerdas y anclajes además de la mochila con bidón estanco de cinco litros.

Con respecto a la catástrofe en Jerte, comenta que "la garganta fue un embudo, en treinta segundos se creó un torrente de agua gigantesco debido a la fuerte tormenta y no les dio tiempo a reaccionar, aunque hubo gente que sí pudo salir". También resalta la fuerza del agua y asegura que fue como "un empuje de cerca de tres toneladas de peso por segundo en una zona con un desnivel de 1.600 metros en muy poca distancia". "En 20 años de trayectoria profesional no he visto un fenómeno como el del Jerte", afirma.

Otro empresario de Ávila, Pablo González, relata que "lo imprescindible antes de iniciar una actividad así es consultar las previsiones del tiempo" y avanza que "ya hay una normativa regional sobre deportes de riesgo" aunque su colega bejarano explica que "es necesario legislar todos los protocolos de la gente que nos dedicamos al turismo activo". "No es lo mismo hacer barranquismo que rutas ecuestres", concluye.