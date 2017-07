La prueba ADN descarta que el joven hallado en Torrejón sea el italiano desaparecido

Las pruebas de ADN confirman que el joven encontrado en Torrejón no es el desaparecido en Palermo en 2011, han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid a Europa Press.

El resultado de las pruebas ha dado negativo. Laura Zarcone, la madre del desaparecido en Palermo en 2011, aseguró tras ver al joven localizado el jueves en Torrejón que no era su hijo. En declaraciones a Europa Press, la mujer aseveró que le ha visto y que "no es él". "No es mi hijo", recalcó.

El joven no habla, sólo pronuncia algunas palabras no muy coherentes. Según la prensa local, Marcello Volpe desapareció la mañana del 12 de julio de 2011, que era el día de su vigésimo cumpleaños, y le dijo a su hermano que iba a un ebanista y volvería en un par de horas.

Según fuentes policiales, la madre de Marcello Volpe reconoció este jueves como su hijo sin ningún género de dudas al joven encontrado en el municipio madrileño a través de fotografías, donde se distinguía una cicatriz en la mano derecha, por lo que este viernes viajó a Madrid.

Sin embargo, al verle en persona la tarde del viernes no reconoció al joven de pelo largo, barba y aspecto desaliñado en general que deambulaba descalzo por Torrejón cuando fue localizado como su hijo, por lo que se les han tomado pruebas de ADN para cotejarlas y confirmar si es o no.