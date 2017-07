Las pruebas de ADN determinarán si un joven localizado en Madrid es un italiano que llevaba 6 años desaparecido

La madre del desaparecido en Palermo en el año 2011 no ha reconocido como su hijo al joven localizado en Torrejón, después de haber viajado a Madrid este viernes tras reconocerle el jueves en fotografías, por lo que las pruebas de ADN determinarán si son la misma persona.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la madre de Marcello Volpe reconoció como su hijo al joven encontrado el jueves en el municipio madrileño sin ningún género de dudas a través de las fotografías, donde se distinguía una cicatriz en la mano derecha.

Sin embargo, al verle en persona la tarde del viernes se ha quedado "sorprendida" ante el joven de pelo largo, barba y aspecto desaliñado en general que deambulaba descalzo por Torrejón cuando fue localizado, hasta el punto de que le han entrado dudas de que sea su hijo y no ha podido reconocerle, por lo que se les han tomado pruebas de ADN para cotejarlas y confirmar si es o no.

El joven no habla, solo pronuncia algunas palabras no muy coherentes, y se comunica con gestos, pero no ha trascendido si tiene algún tipo de trastorno.

Tras encontrarlo, los policías le trasladaron hasta comisaría para practicar gestiones de identificación además de prestarle la asistencia médica necesaria.

Tras varias gestiones con asociaciones de desaparecidos, todas ellas con resultado negativo, los agentes lograron saber a través de las unidades policiales de coordinación internacional de la existencia de un joven desaparecido en Palermo en el año 2011 y que podría ser la persona localizada, por lo que contactaron con la madre vía telefónica.

Según la prensa local, Marcello Volpe desapareció la mañana del 12 de julio de 2011, que era el día de su vigésimo cumpleaños, y le dijo a su hermano que iba a un ebanista y volvería en un par de horas.