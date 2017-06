Roban de madrugada de un garaje de Aldealengua un quad valorado en 3.000 euros

Nuevo robo en la provincia de Salamanca. Varios ladrones han conseguido colarse en la madrugada de este lunes en un garaje de Aldealengua con un claro objetivo: llevarse un quad valorado en 3.000 euros. Según ha narrado el afectado, los culpables accedieron de madrugada por una de las rejillas de ventilación que comunica la vía pública con este garaje situado en la calle Cabuerco de la localidad.

Una vez dentro, fueron directos a por un quad Suzuki Itz de 400 centímetros cúbicos, lo arrancaron y salieron montados en él forzando la puerta de acceso a la cochera. "Yo no lo oí pero me dijo un vecino que había escuchado el motor alrededor de las 03.00 horas. Fueron directos a por él porque tengo allí otras motos y no las tocaron", ha explicado la víctima, que ya ha denunciado ante la Guardia Civil los hechos.