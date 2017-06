Condena de prisión para un 'insumiso' que abandonó la mesa electoral

A sus 51 años, José Luis no ha votado nunca ni cree que lo haga jamás. Apolítico convencido, fue elegido para integrar una mesa electoral en las pasadas elecciones generales (junio de 2016), sin embargo sus convicciones morales le hicieron retirarse a los pocos minutos de su llegada, sin saber siquiera que su acción era delito, un delito condenado incluso con penas de prisión.



El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca le impuso este miércoles tres meses de prisión por un delito de abandono de mesa electoral tras la previa conformidad entre las partes, una pena que no cumplirá al carecer de antecedentes penales, pero que deja un manchón en su historial penal para muchos difícil de comprender.



"Me llamaron y me tocó en la mesa -en el colegio Lazarillo de Tormes-. Me senté de los primeros y comenté que estando las cosas como están, lo normal es que aquí estuvieran sentadas otras personas que no tienen trabajo, gente que no cuenta ni con una ayuda ni un subsidio para poder vivir", señaló a LA GACETA.



Entonces apareció una señora con unas tarjetas, probablemente una interventora, y le espetó: "pues no sé qué haces aquí, no tienes ni voz ni voto". Ante lo que sin más él se levantó y se fue.



"No tenía ni idea de que eso era delito y el lunes la Policía Local se presentó en la obra en la que yo trabajaba preguntando por mí y me dieron un papel para que me presentara ante la Policía", expone y reitera que pese a la condena, sigue pensando que la asignación destinada a cada miembro de la mesa (68 euros y un bocadillo) debería dedicarse a personas que realmente lo necesitan: "Porque con 68 euros yo y mi pareja comemos dos semanas o un matrimonio llena un carro del supermercado".





