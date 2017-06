¿Quién mató a 'La Sera'?

El 27 de marzo de madrugada su propio hijo la descubría en medio de un gran charco de sangre. "Resoplando y agonizando", S.S.H. de 64 años de edad y conocida en el barrio como ´La Sera´, no alcanzó ya a decirle quién o quiénes habían sido los autores de las numerosas cuchilladas que recorrían su cuerpo y que solo un día después, ya en la UVI del Hospital Clínico, acababan con su vida tras un empeoramiento en su estado.



Pasados más de dos meses desde aquella trágica madrugada, poco o nada ha trascendido, al menos de manera oficial, sobre el macabro suceso. Un crimen que, registrado en el domicilio de la víctima en la calle San Ambrosio, en el barrio de San Vicente, precedió al de otra mujer, I.B.S. apodada como ´La Amparo´, que igualmente murió tras recibir decenas de cortes y cuchilladas, en su vivienda de la calle América, en el barrio de Pizarrales.



Los dos crímenes se registraron en apenas tres semanas y aunque en un principio algunas similitudes „ambas murieron cosidas a puñaladas, tras ser sorprendidas en sus casas y de madrugada„ parecían relacionarlos, distintas fuentes del caso disienten y no encuentran un nexo común entre ambos sucesos ni mucho menos creen que los autores puedan haber sido los mismos.



Aunque los indicios apuntaban en ambos casos a un ajuste de cuentas como causa más probable de los hechos y en un principio parecía que tal venganza habría tenido lugar con motivo de trapicheos de drogas, otras fuentes señalan que al menos en el segundo suceso las cosas no están nada claras. Incluso fuentes muy cercanas a ´La Sera´ aseguran que tan cruenta represalia habría sido obra de conocidos delincuentes con uno de los cuales la mujer habría mantenido un violento enfrentamiento apenas dos días antes con amenazas incluidas.



