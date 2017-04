Se busca pirómano en Villoruela tras siete incendios en un mes

Los vecinos de Villoruela, una tranquila localidad de Las Villas en la comarca de Peñaranda, viven con el corazón en un puño a raíz de los siete incendios que se han sucedido en el último mes y que, todo apunta, han sido provocados por un pirómano.

El pasado 19 de marzo se produjo el primer fuego, en torno a las 20.45 horas, en una vivienda deshabitada de la calle Pedroso y que desató la alarma en un suceso sobre el que ya hubo sospechas de intencionalidad y que no causó males mayores por la rápida intervención de los propios vecinos y de los Bomberos del parque comarcal de Peñaranda.

Desde entonces se han ido repitiendo episodios similares en los alrededores del pueblo que han afectado a tierras y lindes, principalmente, y que han obligado también a desplazar efectivos de los bomberos peñarandinos para sofocar las llamas.

El último de los fuegos tuvo lugar este mismo lunes, también al caer la noche, en las proximidades del convento de las Trinitarias y esta vez un joven del pueblo llegó incluso a ver al pirómano prender la maleza. "He salido corriendo detrás de él pero no he podido darle alcance y es el mismo que ha estado tres veces por la tarde dando vueltas por el pueblo, lleva una furgoneta blanca, es alto, delgado, viste ropa oscura y lleva el pelo largo", comentó el joven.

La Guardia Civil ha tomado declaración al testigo que, además, tuvo que ser atendido de urgencia en el centro de salud de Villoria por un ataque de ansiedad. La Benemérita investiga, también, si los incendios de Villoruela pueden tener conexión con el ocurrido el pasado día 7 entre Moríñigo y Babilafuente y que afectó también a una tierra junto a los huertos familiares.