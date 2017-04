La familia del desaparecido en Agallas asegura estar desesperada

No tiene ni idea de lo que puede haber ocurrido pero lo que tiene claro es que su hermano, de saber todo el revuelo que se ha formado para encontrarle, hubiera dado señales de vida. "Conmigo no hablaba a menudo pero con mi madre casi a diario", relata.

Covadonga Moro Martín es una de las hermanas de Manuel, el mirobrigense desaparecido hace más de 15 días en la zona de Vegas de Domingo Rey. Vive en Oviedo y desde que se enteró de la noticia, aprovechando su periodo de vacaciones, se mudó a Ciudad Rodrigo, donde reside desde hace años su madre. Se trata de la misma localidad en la que Manuel, asturiano de nacimiento, decidió irse a vivir hace 25 años. "Él es una persona muy familiar y se vino aquí precisamente por mi madre, por eso no nos parece normal que, al menos, no haya llamado a ella", afirma.

Sus últimas publicaciones en redes sociales son del pasado día 23 y dos días más tarde se le perdió la pista en la provincia de Salamanca. "Ese sábado le dijo a otro de nuestros hermanos que iba a salir a caminar. Es cierto que no dijo cuántos días ni a dónde pero tampoco nunca nos lo decía. Él organizaba sus rutas sin dar explicaciones pero como mucho estaba sin hablar unos tres días con mi madre. Lo de esta vez no es lo normal", explica la joven. De hecho, una de las actuaciones que no les cuadra a sus familiares y amigos es que el mirobrigense dejase abierta la puerta de un corral con gallinas que tiene.