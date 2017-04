El drogadicto que delató al acusado del crimen de Félix le identifica "al 100%"

El toxicómano que delató a F.J.A.G., conocido como ´Javier el camionero´, le identificó este martes "al cien por cien" como el hombre que le dijo a Félix Peralta que entrara en casa al tiempo que le espetaba: "Entra pa dentro que te vas a enterar". Así lo declaró este martes en la segunda sesión del juicio Juan S., el testigo de cargo que añadió que aunque le vio de espaldas, le reconoció sin ningún género de dudas no solo por su corpulencia, sino también por su "inconfundible" voz. Sus declaraciones dieron este martes inicio a la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el crimen ocurrido en junio de 2013 en Pizarrales.



Comenzó sus declaraciones asegurando que las relaciones entre él y el acusado no son buenas, ni ahora ni cuando ocurrió el crimen, porque F.J.A.G. "está obsesionado con que él había tenido algo con su pareja, cuando no es así", dijo. "A mí este señor me ha llegado a agredir, a amenazar con un cuchillo, en el pecho y en el cuello", relató respecto al episodio que ocurrió cuando ambos coincidieron en el fumadero de ´El Iván´, también en Pizarrales. Pero además, aseguró, coincidieron en la cárcel de Topas, concretamente en el módulo de tránsito, cuando F.J.A.G. entró preventivo por el crimen de Pizarrales y él llegó al penal: "Entré por la puerta el primer día y si había 50 tíos, todos vieron el hostiazo (que me dio) porque me está rebotando todavía".



Tras reconocerse a preguntas del fiscal como "un delincuente más o menos habitual" señaló que la noche en que mataron a Félix Peralta, el Señor Félix como le llamó durante todo el interrogatorio, pasaba por su casa, en la calle Regato de Buenavista, cuando sintió a dos personas discutir y uno de ellos le decía a Félix "que se metiera para adentro, que se iba a enterar".





