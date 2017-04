Piden medio año de prisión a un hombre por insultar y amenazar telefónicamente a su 'ex'

Un hombre acusado de un delito de amenazas leves contra su expareja se ha sentado a primera hora de este martes en el banquillo del juzgado de lo Penal número 2, donde ha comparecido por estos hechos ocurridos de manera telefónica el pasado día 15 de marzo. Según ha relatado la víctima de los hechos, el varón le llamó para decirle que, por un problema médico de su madre, no iba a poder recoger al niño el día 16 de dicho mes como estaba acordado. Tras mirar varias fechas para ello, la mujer le explicó "sin llegar a una discusión", según su versión, que no le gustaba que cambiara las fechas a su antojo y fue cuando él le dijo "eres una hija de puta" y "como te acerques al colegio a ver al niño te voy a arrancar la cabeza a ti o a tu familia".

Por su parte, el acusado, J.C.O., no ha reconocido ante la jueza que pronunciara esas palabras al "no recordarlas". "No sé si dije eso exactamente pero estaba en un momento de calentón porque ella lo que me estaba diciendo, como hace frecuentemente, era que me iba a denunciar y que no iba a ver al niño".

Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha solicitado para el varón, además de un año y un día de privación de armas, seis meses de prisión y un año y 6 meses de alejamiento respecto a la presunta víctima.