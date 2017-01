Multa de 1.080 euros por calumniar a la Policía en una página de internet

M.C.El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha condenado a un joven, de iniciales A.I.P., al pago de 1.080 euros de multa tras reconocer como propio el comentario calumnioso contra los policías en general difundido en marzo del pasado año en internet. Lo hizo en un diario digital y en respuesta a una noticia referente a los robos de coches en Salamanca. En el mismo, no solo insultaba a los agentes sino que cuestionaba su profesionalidad. Sus palabras le han costado el pago de la multa y un antecedente en su historial penal por un delito de calumnias contra los agentes de la autoridad con publicidad.

El joven aceptó la condena tras rebajar el fiscal en un euro su petición de pena, de 4 a 3 euros de multa durante doce meses, confirmaron fuentes del caso.

Tal y como avanzó este diario, el fiscal señalaba en su escrito de calificación -que ha reconocido el propio acusado- que los hechos tuvieron lugar en marzo del pasado año. Después de leer la citada noticia en el diario digital, el acusado se identificó como ´Blablabla, los que..." y colgó un comentario en la red.

"A ver listos, que sois muy listos los que defendéis a la Policía. Yo los he visto pegar palizas, poner las luces para saltarse semáforos porque no les gusta esperar, echar una cabezadita de vez en cuando, e identificar a jóvenes y registrarles y después de ver que tenían porros, devolvérselos y decirles que se fueran a sitios menos concurridos", señalaba en su comentario el ahora condenado, en el que indicaba a continuación: "Podría seguir diciendo cosas, pero ya he dicho suficientes".

Además, en su crítica, A.I.P. insultaba a los agentes y dudaba de su profesionalidad al añadir a todo lo anterior: "Eso nosotros no podemos denunciarlo, debería ser el jefe de policía o compañeros los que deberían hacerlo, siempre y cuando sean buenos policías, claro, que lo dudo".