Una trifulca en la calle Prior acaba sin heridos y con un gran despliegue policial

Una trifulca entre numerosas personas en un establecimiento hostelero de la calle Prior movilizó ayer a media docena de patrullas de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, aunque no hubo que lamentar heridos. Según testigos presenciales, los hechos ocurrieron poco antes de las 22:00 horas de este sábado cuando un grupo de jóvenes comenzó a proferir insultos contra otros clientes que se encontraban en el mismo local.

La tensión fue en aumento, e incluso uno de los presentes lanzó una botella a otro, aunque sin alcanzarle. Finalmente los propietarios del establecimiento alertaron a la Policía y los causantes de la trifulca se marcharon de inmediato. Los hechos causaron un gran revuelo en la calle Prior y la Plaza Mayor, no tanto por la trifulca en sí, sino por el gran despliegue de patrulla policiales. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, por lo que no fue necesaria la presencia de los servicios de emergencia sanitarios.