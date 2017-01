El trago de una salmantina tras sufrir una llamada de falso secuestro: "Hasta que no vi a Laura, no se me pasó el susto"

m.c. La primera de estas estafas en Salamanca se produjo en marzo de 2015. En solo quince días, cuatro salmantinos denunciaron haber recibido llamadas en las que se les exigía una elevada cantidad de dinero por la falsa liberación de un familiar.

El pasado mes de febrero, un vecino de Macotera fue víctima de esta estafa, en la que a través de varias llamadas telefónicas los falsos secuestradores, una pareja con residencia en Murcia, le llegaron a pedir 500.000 euros por liberar a su hijo. Por suerte, la víctima pudo contactar con su familiar y comprobar en ese momento que el secuestro no era real y que se encontraba en perfecto estado.

Una de las afectadas de esta última oleada es una mujer que a través de WhatsApp ha contado su experiencia para evitar que otras personas caigan en la ´trampa´.

En su mensaje dice: "Me ha llamado una chica llorando desesperada, diciendo ´mamá, mamá´, y yo he pensado que era alguien que le había pasado algo grave y se había confundido de teléfono y le preguntaba que qué le pasaba. Se lo he preguntado un montón de ves y al final llorando me ha dicho que era mi hija, que la habían metido en un coche a la fuerza y la habían secuestrado. Como yo ya había oído algo en la tele, le he preguntado cómo se llamaba y me ha colgado... he pensado que era mentira, pero hasta que no he ido al colegio y he visto a Laura no me ha pasado el susto".