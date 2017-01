La madre del feto alega que no sabía que estaba embarazada, aunque notó "que algo se caía"

La madre del feto que fue hallado en una alcantarilla del Zurguén, que fue puesta en libertad sin cargos, tiene 32 años, otro hijo menor de edad y no tiene pareja. La mujer manifestó que los hechos habían ocurrido de madrugada, cuando se levantó para ir al cuarto de baño y cuando se encontraba en el retrete "notó que algo caía", según las fuentes, pero que no se dio cuenta de nada, porque ni siquiera sabía que estaba embarazada.

Aseguró que había tomado medidas de precaución y que tenía manchados irregulares habitualmente, motivo por el que desconocía su avanzado estado de gestación, entre 24 y 27 semanas, según el primer examen que se realizó al feto tras el hallazgo en el colector.

La autopsia realizada este jueves a mediodía por dos médicos forenses de los Juzgados de Salamanca había confirmado ya que la niña no había llegado a vivir fuera del vientre materno, de manera que al no existir delito contra las personas -ni siquiera como consecuencia de una imprudencia- no se ha abierto causa penal contra ella.