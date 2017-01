La Policía identifica a la madre cuyo feto apareció en una alcantarilla

La Policía Nacional ha identificado a la mujer que sufrió un aborto y cuyo feto acabó en una alcantarilla en el barrio de El Zurguén en Salamanca, según ha podido saber LA GACETA de fuentes del caso.

La Policía inició este jueves las investigaciones tras ser descubierto el feto en una alcantarilla de la avenida Virgen del Cueto. Un trabajador de Aqualia halló el feto que estaría entre la semana 24 y 26 de gestación.

Este viernes identificó a la mujer que sufrió el aborto, quien prestó declaración y posteriormente quedó en libertad sin cargos, ya que no existe causa penal contra ella. Según ha declarado la mujer, vecina de un edificio próximo al lugar donde fue hallado el feto, sufrió un aborto espontáneo cuando estaba en el baño. Posteriormente, la autopsia ha desvelado que el feto no tenía vida cuando fue expulsado por la madre, por lo que no se puede aplicar ningún delito a la progenitora.