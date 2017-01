Un policía local denuncia presiones para retirar la multa a un concejal por dejar mal aparcada su moto

m.c.Un policía local de Santa Marta ha denunciado en el Juzgado de Guardia las presuntas presiones sufridas para que retirara la multa impuesta a un concejal de la oposición por dejar aparcada su moto en zona peatonal y las posteriores amenazas por parte de éste que, asegura, llegó a espetarle: "Si las cosas siguen así, le voy a respetar como policía con el uniforme, pero sin él, ya nos veremos las caras en la calle".

En su denuncia, presentada este miércoles mismo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, el agente señala que sancionó al edil en octubre y que en diciembre éste presentó un pliego de alegaciones, a las que el agente contestó. Días después, prosigue el denunciante, un mando de la Policía Local le llamó a despacho y le aconsejó que se retractara.

Este martes, y al hacer caso omiso a las indicaciones de su superior, concluye, tuvieron lugar las "amenazas" por parte del concejal en un despacho de las dependencias policiales. Al comunicárselo a su superior, éste adoptó "una actitud tibia, poniendo en duda los hechos y negando que vaya a tomar ninguna medida al respecto", señala el agente en su denuncia.

Tal situación, concluye, le ha generado un estado de agitación tal que ha motivado su baja por un cuadro de ansiedad.

Por su parte, fuentes municipales no han querido entrar a valorar la denuncia al no tener aún conocimiento oficial. Apuntan que Regtsa (el organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca dependiente de la Diputación) archivó la denuncia después de recibir las alegaciones, mandarlas a la Policía Local, y no existir ratificación por parte del policía.

Otras fuentes del caso señalan que el agente denunció al concejal de Santa Marta por conducir en dirección prohibida cuando en realidad no le vio cometer la infracción.