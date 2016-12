El héroe de la Navidad en Salamanca: se metió en la casa donde explotó la bombona para rescatar a una niña

m.c. La imagen, la del anciano de casi 91 años con el rostro quemado y lleno de cortes que le recordó a "una estatua" no se le olvidará jamás. Ni mucho menos la de la niña de ocho años y de origen marroquí que sacó de un montón de escombros y que lloraba sin cesar mientras llamaba angustiada a su madre. Julio Martínez Heredia, el vecino de 40 años que reside en el edificio situado justo al lado de donde el miércoles se produjo la explosión de gas que pudo sentirse en media ciudad y llenó de terror a los salmantinos, no se lo pensó dos veces y en cuanto oyó el estruendo supo que tenía que salir a la calle, pero no para huir, sino para tratar de auxiliar a las víctimas y así lo hizo. Asegura que volvería a hacerlo una y mil veces, Julio se ha convertido en el auténtico héroe de la Navidad.

"Yo estaba en casa, en el salón, en pijama y zapatillas, con mi ´bicha´ -su mascota, un dragón barbudo-, entonces escuché la explosión. Me vestí rápidamente y mi primera reacción fue salir corriendo a la calle", recuerda para LA GACETA y destaca que aunque el estruendo se escuchó en toda la zona e incluso en otras próximas, sabía que se trataba de una bombona, porque ya ha vivido situaciones similares en su paso por el Ejército y como voluntario de bomberos y forestales.

"La gente se quedaba mirando, pero nadie hacía nada, hasta que junto a otros tres hombres, de cuya cara ni me acuerdo porque en ese momento no estaba para nada, comenzamos a llamar a todos los pisos y alguien nos abrió, entonces nos encontramos con aquello, parecía Siria", señala y continúa explicando que fue entonces cuando subieron escaleras arriba hasta el primer piso.

"Estaba todo obstruido por los escombros e íbamos haciendo camino por si había que bajar a algún herido. Entonces vimos al señor mayor, estaba de pie, consciente, como una estatua. Tenía toda la cabeza quemada y llena de rajas, nunca se me olvidará esa imagen. Una señora salió y angustiada me dijo: "Mi hija, mi hija". "Entonces le pregunté dónde estaba la niña, mientras dos de los hombres que entraron conmigo bajaban al anciano, el otro compañero y yo nos quedamos con la mujer, subimos al segundo piso y le volví a preguntar dónde estaba la niña y allí estaba, enterrada entre un metro y medio de escombros. Tuve que ir saltando por encima y me tiré con el otro hombre y seguí quitando cascotes y otros restos de la explosión". Al fin y tras tragar un montón de humo, sacaron a la pequeña en brazos, mientras lloraba y llamaba insistentemente a su madre.

A continuación, la mujer les dijo que no quedaba nadie más en el bloque, que el resto de víctimas ya se encontraba fuera del edificio. "Eso se llama auxilio ciudadano, está en la Constitución, pero no todo el mundo tiene que estar capacitado, lo que pasa es que mi mente es como una máquina, la gente me dice que soy impulsivo, pero si piensas estás muerto..., es un instinto, como una alarma", señala.

Cuando salió a la calle, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al Virgen de la Vega, donde permaneció en Observación intoxicado por el humo. Pese a todo lo que acababa de vivir, esa noche durmió del tirón porque la pequeña había sufrido apenas un chichón. Horas después se encontró al padre en el supermercado situado al lado de sus casas, se le acercó y le dio las gracias por haber salvado a su hija.