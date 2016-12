Absuelto el fontanero juzgado por violar a una chica cuando hacía obras en su casa

m.c.El fontanero juzgado a finales de noviembre por agredir sexualmente a la inquilina del piso al que había ido a arreglar los radiadores, F.J.F.P., ha sido hallado inocente de todos los cargos contra él. Pese a que tanto el fiscal como la acusación particular pedían para él una condena de dos años y medio de prisión por un delito consumado de agresión sexual, la titular del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca le absuelve al entender que tras el juicio su culpabilidad no ha quedado probada.

En su sentencia, notificada en las últimas horas a las partes y a la que ha tenido acceso LA GACETA, la magistrada concluye que no se ha practicado prueba de cargo suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia. Destaca la juez que en su declaración en el juicio, la víctima no solo reconoció que no denunció los hechos hasta que pasó más de un mes -"porque su familia no quería que lo hiciera, para que no sufriera", declaró ella-, sino que además la verosimilitud de su relato parece "cuestionable".

Del conjunto de su testimonio resulta "un tanto sorprendente", manifiesta la sentencia, que la propia perjudicada haya reconocido que en el transcurso del primer episodio relatado por ella -cuando, según afirmó, la abordó en su casa, la agarró y, pese a su oposición, la agredió sexualmente- la denunciante "no llegase a gritar ni a pedir ayuda a nadie, ni siquiera cuando acudieron al domicilio las personas a las que llamó el acusado para la retirada de la chatarra y restos de la obra de fontanería llevada a cabo".