La Hermandad del Perdón no indultará ningún preso el Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos no habrá indulto en Salamanca. Aunque había pocas esperanzas tras no aparecer en el listado del pasado Consejo de Ministros, la hermandad confiaba hasta este viernes a que se aceptara a última hora la petición de la cofradía salmantina. Finalmente no ha sido así y la Hermandad del Perdón no podrá cumplir con la tradición de no indultar a un preso.