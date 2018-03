Las procesiones rehúyen pasar por la Plaza por el bullicio que se forma en la Semana Santa

Paso del Cristo de la Agonía Redentora bajo los soportales de la Plaza que no se repetirá este año.

Las hermandades de Semana Santa ya no tienen la Plaza Mayor como uno de los puntos imprescindibles en sus recorridos. Si bien varias hermandades nacieron con una idiosincrasia propia que les alejaba del centro neurálgico de la ciudad -la Hermandad del Amor y la Paz- o por su ubicación más alejada -Hermandad del Perdón- lo cierto es que este año tres cofradías han decidido retirar de sus itinerarios el emblemático monumento salmantino por el bullicio que se crea en el ágora y la reciente creada Hermandad Franciscana ni siquiera la ha incluido dentro de sus planteamientos de hermandad austera.

Tras los acuerdos aprobados con los cofrades en las asambleas, la Hermandad del Vía Crucis, la Congregación de Jesús Rescatado y la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia decidieron el cambio de recorrido sin incluir la Plaza Mayor en sus itinerarios. El hermano mayor del Rescatado, Pedro Martín, responsable de una de las imágenes con más devoción de Salamanca, ya anunció en 2017 que se plantearían no salir por la Plaza, decisión que finalmente se materializará en 2018: "El año pasado ya vimos que el ambiente no era el adecuado para el paso de una procesión con mucha gente cruzándose entre las filas y el tumulto que se crea entre las terrazas". Y es que para Martín, el ágora "ya no es un lugar propicio para el recogimiento" a la vez que denuncia que cada vez se aprecia "una mayor falta de respeto".

Prescindir de la Plaza supondrá para la cofradía de San Pablo recortar en 45 minutos su itinerario.

Esta decisión también ha primado en la decisión de la Hermandad del Vía Crucis. El hermano mayor, Raúl Alejo, considera que junto a la reducción del tiempo de la procesión en una de las salidas más largas de la Semana Santa ha sido vital la "degeneración del ambiente en la Plaza de los últimos años". "Para un cortejo humilde como el nuestro, la procesión se pierde entre el ruido y las voces que salen de las terrazas y más nosotros que hasta este año rezábamos el vía crucis junto al Ayuntamiento", recuerda Alejo que señala que en 2017 vivió faltas de respeto hacia el cortejo como los cruces entre las filas o escuchar términos blasfemos faltando al respeto al paso de la procesión.

La Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente y la Agonía Redentora ha sido la última en adoptar este cambio. Si ya anunció que prescindiría de Las Isabeles, el cambio de rumbo fue más allá suprimiendo el espacio emblemático que tenía entre uno de los momentos más fotografiados la bajada de la cruz del Cristo de la Agonía Redentora.