Asunción Escribano pregona una Semana Santa de fe y esperanza

"Desde el fondo, el Hijo es observado por la Madre en un desdoblamiento estético y temporal, que ningún otro lugar del mundo permite". La salida de Jesús Despojado. El cuadro de La Inmaculada del maestro Ribera. Sus orígenes como catequista y su abrazo a la fe estuvieron presentes desde la primera línea hasta la última bajo la premisa de la Resurrección.

Amparada por Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, el escenario se desdobló en un ejercicio de luces y sombras, nunca visto hasta el momento, del que surgieron el pianista Rubén González Martín y el barítono Antonio Santos para interpretar "Stabat mater". Tras las notas, no hubo aplausos. Se había pedido expresamente. "Una razón fundamental -mi fe en Jesús- me justifica hoy aquí", clamó con contundencia en una presentación que no dejaba lugar a dudas. Los relatos evangélicos marcaron el guión en un ejercicio lírico donde la luz siempre brilló.

La obra de Escribano optó por acariciar la palabra, como filóloga, y la Palabra como creyente. Prescindió de la enumeración de las imágenes para insertarlas en las escenas de la Pasión. Miró a la exclusión social sin ambages. "Hoy también están aquí a nuestro lado, todos ellos, situados tras las alambradas, dejándose la piel a dentelladas por las cercas asesinas intentando cobijar tras ellas la esperanza de un futuro para sus hijos", reivindicó la pregonera a la vez que reconoció la labor de la recién creada Hermandad Franciscana por su compromiso con los cristianos de Tierra Santa.

"No temáis", citó a San Mateo para el desembarco final en la Resurrección. En el principio. Como hiciera Isabel Bernardo un año antes, Escribano optó por la reflexión y exteriorizó su creencia religiosa. "No otra cosa es ser cristiano, ni cofrade. No otra cosa es la Semana Santa. No es por norma, tampoco por deber, no por educación, no por costumbre, no por rito. Es solo por amor", zanjó la poeta antes de recrear el "solemne Encuentro" entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría. Un último deseo para concluir. "Que esta Semana Santa sea vivida con conciencia, con confianza y con esperanza (...) y de la Luz resucitada que vela por nosotros".