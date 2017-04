La lluvia respeta a una multitudinaria procesión de La Borriquilla

Las previsiones meteorológicas no se cumplieron y la Puerta de Ramos se abrió por primera vez esta Semana Santa para ver a La Borriquilla, que cruzó el umbral catedralicio arropada por una multitud que esperaba expectante presenciar la ´entrada de Jesús en Jerusalén´. El silencio se adueñó entonces de la plaza de Anaya. Los aplausos y el himno nacional interpretado, por la agrupación musical de la expiración, surgieron como respuesta tras la emocioante salida. La amenaza la lluvia -el cielo encapotado- no atemorizó a la cofradía, que decidió no variar sus planes y salir a la calle manteniendo íntegro el recorrido. Así, casi tres horas después de su salida, La Borriquilla regresó a la Catedral en torno a las 15:00 horas.

El grupo escultórico realizado por el jienense Carlos estuvo acompañado por cerca de 400 componentes de la hermandad (la mayoría menores de 18 años) a los que hay que sumar los menores procedentes de las 16 cofradías salmantinas.

La procesión estuvo precedida por el "Paso de la Palabra" portado por los pequeños de la cofradía con las palabras del Evangelio de Mateo "Dejad que los niños se acerquen a mí", que por primera vez contó con acompañamiento musical.