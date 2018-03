Retiradas por graves errores 20.000 guías para turistas de la Junta de Semana Santa

Desde el pasado sábado en la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor ya no se distribuye la guía de las procesiones editada por la Junta de Semana Santa. Tras detectar los graves errores que contenía la publicación elaborada por el órgano que aglutina a las diecisiete cofradías de la ciudad, el Ayuntamiento que, como deferencia y medida de apoyo a los organizadores de los desfiles religiosos, la repartía en sus dependencias, ha optado por dejar de distribuirla entre los numerosos visitantes que recibe la ciudad durante estas fechas. Faltas ortográficas en los textos en inglés, unos horarios de apertura de los monumentos que no se corresponden con la realidad, y planos con el recorrido de las procesiones que no incluyen las variaciones acordadas para los itinerarios de este año son los motivos que han obligado no solo a que Turismo renuncie a distribuirla, sino a que la Junta de Semana Santa retire aquellos ejemplares de los 20.000 editados que aún no se habían repartido, y a que su presidente, José Adrián Cornejo, pida disculpas por los múltiples errores que contiene.

Las erratas van más allá de un "haigly" por un "highly" (palabra cuya traducción al español es "altamente"); un "thar" por un "that" (que), o un "multutude" por un "multitude" (multitud) en un texto en inglés que, a pesar de estar bien escrito en la web turística del Ayuntamiento, se ha copiado mal en la guía de Semana Santa. El principal perjuicio que podía ocasionar la publicación viene derivada de los fallos en los horarios de apertura de los monumentos. Estos se copiaron de la edición de la pasada Semana Santa y no se corresponden con los de este año, con lo que, como ya ha sucedido, algunos viajeros han acudido a algunos edificios históricos para conocer su interior y se han encontrado con la puerta cerrada. Lo mismo ha pasado con los planos de los recorridos de las procesiones, que sobre el mapa de la ciudad reproducen los itinerarios de los desfiles del año pasado y, aunque si lo hacen en el texto que los acompaña, no incluyen las variaciones acordadas para 2018.