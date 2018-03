El estreno en Infantil, único cambio fijo del bilingüismo el próximo curso

El proceso de renovación del modelo bilingüe en Castilla y León va a afrontar la última fase y quizá la más complicada, ya que ahora se ha de definir el calendario de implantación de las propuestas de los expertos y que ha de negociarse con los sindicatos. De hecho, la Consejería de Educación lo único que da por fijo para el próximo curso es el estreno del modelo bilingüe en la etapa de Infantil. La exigencia del nivel C1 para los nuevos docentes, por ejemplo, todavía no tiene fecha para su entrada en vigor.



Hay que recordar que hace casi dos años la Junta se embarcó en un estudio para modificar y mejorar el sistema de secciones bilingües a la vista de las críticas de sindicatos y familias de que en las materias en las que se aplicaba los niños no aprendían conceptos y tampoco ampliaban lo suficiente su conocimiento del inglés. Por este motivo creó un grupo de trabajo que presentara propuestas, primero en Primaria y luego en Secundaria. Los resultados de la primera fase ya se han conocido y los de la segunda serán presentados ante los sindicatos en una mesa sectorial antes de que empiecen las vacaciones de Semana Santa.





En cuanto a la aplicación de las modificaciones aportadas por los expertos, no hay tantas certidumbres. La Consejería de Educación apunta que lo único que entra en funcionamiento a partir del próximo curso es la extensión a Infantil, secciones que ya muchos centros estaban poniendo en práctica de manera particular. Respecto al resto de asuntos, "comenzará una negociará con los sindicatos para definir el nuevo modelo", proceso que no tiene fecha definitiva para su conclusión.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más