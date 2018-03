Las mil y una maneras para 'regalar' entradas para ver a Bob Dylan de los reventas

"Vendo dos cremalleras todo terreno y regalo dos entradas en grada, centradas, porque he reñido con mi mujer y no es buen plan ir al concierto. 80 euros cada una". Así ofreció sus tickets un reventa en internet para evitar problemas con la justicia. El clásico truco de comerciar con un artículo y regalar las entradas pero con un poco más de gracia para esquivar los problemas con la ley, que prohibe la reventa. En la red se encontraban este sábado tickets por hasta 400 euros la unidad a cambio de un bolígrafo BIC, la versión más extendida, pero también por pilots rojos o azules, por adquirir un póster de Bob Dylan o por comprar un paraguas. Otra de las versiones más extendidas fue la del sobre. Los propietarios de las entradas ponen a la venta los sobres y regalan la entrada del interior. Entre las ofertas también se encontraban personas de buena fe que ponían en el mercado las entradas al precio que les costó, entre 50 y 85 euros, pero a otros se les dejaba ver su profesionalidad ofreciéndolas por 1 euro y atendiendo por correo electrónico. Cuando las taquillas ya estaban cerradas, aún se podían ver en los portales especializados de compraventa ofertas de última hora a 150 euros y 200 euros, además de algunas a la desesperada por 44 euros, argumentando que el acompañante no podía acudir.