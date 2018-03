Luz verde a los médicos rurales para prescribir fármacos y pruebas a los mutualistas

Los médicos rurales de Salamanca —de municipios de hasta 20.000 habitantes— consideran necesario poder prescribir medicamentos y ordenar pruebas diagnósticas a los miles de mutualistas que, a falta de clínicas privadas, tienen que utilizar la Atención Primaria de sus respectivos pueblos.



La prescripción de medicamentos o pruebas es la gran traba que denuncian los médicos de Sacyl que habitualmente atienden a asegurados de las mutuas. "Tengo pacientes de MUFACE a los que necesito pedirles una ecografía, pero su compañía no la admite. Hasta para solicitar analíticas hay problemas. ¿Para qué sirve entonces nuestra asistencia? ¿Solo para catarros y gripes?", se pregunta un profesional salmantino. "Hasta ahora no era viable recetar medicamentos ni pruebas. Esperemos que el nuevo acuerdo lo haya tenido en cuenta", especulan.



El pasado mes de diciembre expiró el anterior convenio por el que la Gerencia Regional de Salud se comprometía a prestar asistencia sanitaria a las mutuas de los funcionarios. Tanto MUFACE como ISFAS y MUGEJU se obligan a prestar asistencia sanitaria en todo el territorio nacional a sus mutualistas y beneficiarios, pero existen numerosas zonas rurales en las que no existen medios privados para atenderles.





