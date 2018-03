La Junta destina más educadores a colegios en riesgo de exclusión

La Consejería de Educación va a incorporar a ocho nuevos educadores en los colegios de Salamanca que tienen un gran número de alumnos en riesgo de exclusión. Lo harán de manera temporal ya que se trata de un beca y su cometido será el de ayudar a los estudiantes a organizar su tiempo y planificar su estudio, actuar de apoyo durante las clases y desarrollar actividades extraescolares que fomenten la autoestima de los escolares.

La provincia salmantina será la segunda de Castilla y León que más educadores becados recibirá, solo por detrás de Valladolid. No obstante, en la convocatoria la Consejería de Educación no ha cubierto todas las plazas que habían salido y que fueron un total de 13. Los seleccionados son jóvenes que están inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil -que no están estudiando ni trabajando en el momento actual- y cobraran por los 9 meses de prácticas un total de 4.225,95 euros, a lo que hay que sumar el pago de la cuota a la Seguridad Social.

Gracias a esta convocatoria, el colegio Juan del Enzina contará con un trabajador social y un maestro de Primaria especialista en Educación Física, lo mismo que el centro Alfonso X. El de Buenos Aires incorporará un trabajador social, al igual que el colegio Nuestra Señora de la Asunción. Además, un trabajador social y una orientadora se sumarán a la Dirección Provincial de Educación para trabajar en más de un centro.