Avería en la nueva resonancia del Clínico por meter un gotero inadecuado

Ni dos meses ha tardado la nueva resonancia magnética nuclear en dar problemas. Aunque eso sí en este caso no ha sido la culpa de la tecnología, sino de un "error humano", según precisaron fuentes hospitalarias. La culpa de la avería la tuvo un gotero que no era apto para este tipo de equipamientos. El incidente se remonta al sábado por la tarde debido a una resonancia de urgencia que no se pudo realizar en el Clínico, debido a que la sala estaba ocupada. Por este motivo, se trasladó al paciente al Virgen de la Vega para utilizar el equipo que fue inaugurado por el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, el pasado mes de febrero.

Sin embargo, el profesional sanitario que se encargaba de preparar la prueba cogió un gotero por error que no era compatible con el equipo y al introducirlo fue imantado hasta quedarse bloqueado en el interior de la resonancia. De hecho, el sanitario trató de retirarlo del interior del equipo y sufrió daños en dos de sus dedos que obligaron a aplicarle más de una decena de puntos de sutura.

Ante este incidente, los técnicos de mantenimiento trabajaron para intentar extraer el gotero del interior de la máquina sin que sufriera daños más graves. Las citas previstas para hacerse pruebas diagnósticas en la mañana de ayer fueron aplazadas, aunque a lo largo de la tarde el equipo volvió a estar operativo tras conseguir extraer el instrumental que se había quedado anclado en el equipo. Hay que tener en cuenta que el domingo no había citas programadas por lo que no se tuvieron que aplazar a pacientes a otro equipo.

