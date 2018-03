Trimestre de conciertos 'estrella' en Salamanca: Sabina, Manolo García, Dani Martín, Luz Casal...

El Ayuntamiento ha programado 30 conciertos de abril a junio a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que marcan un trimestre donde también hay interesantes propuestas escénicas y expositivas.

Vetusta Morla ya ha agotado entradas para su concierto de inicio de gira (28 de abril) en el Multiusos Sánchez Paraíso. Julio López, concejal de Cultura, recalcó ayer que los salmantinos tendrán el privilegio de ser los primeros en ver de nuevo en la ciudad a la banda ´indie´ madrileña que ya ha pasado por los escenarios salmantinos en 2012 y en las Ferias de 2009 en la Plaza Mayor. Y también posicionarán a Salamanca, según dijo el edil, como ciudad cultural.

Joan Manuel Serrat (29 de abril), Luz Casal (4 de mayo), Dani Martín (5 de mayo), Funambulista (25 de mayo), Santiago Auserón con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (2 de junio), Joaquín Sabina (7 de junio) y Manolo García (16 de junio) marcan la oferta de pop-rock.

El Liceo y la Sala B del CAEM acogerán a los salmantinos Chef Creador y los zamoranos El lado oscuro de la broca (6 de abril), Pedro Pastor y Los Locos Descalzos (12 de abril), No cantes Victoria (13 de abril), el 37K Fest (14 de abril), Aurora & The Betrayers (27 abril), Alice & The Wonders (4 de mayo) y los adolescentes podrán ver a Sweet California (19 de mayo).