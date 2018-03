Los funcionarios salmantinos volverá a la jornada laboral 35 horas, en cuanto haya norma estatal

Una de las novedades del acuerdo sobre el empleo público firmado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos es que el Gobierno abre la puerta a que cada administración pública decida devolver la jornada de 35 horas semanales a sus funcionarios y el personal laboral -18 en el caso de los profesores-. Una opción que la Junta piensa aplicar en cuanto esta decisión comprometida en el acuerdo se regule mediante una norma estatal. De hecho, desde hace tiempo la Junta ha pedido al Gobierno que diera el paso para regresar a la jornada que tenían los empleados públicos antes de la crisis, ya que la de ahora es de 37,5 horas.

La Junta señala que hasta que no exista esa ley o real decreto que recoja la posibilidad de volver a las 35 horas de jornada, no pueden dar ningún paso. No obstante, asegura que en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, iniciará las conversaciones con los sindicatos para poner en práctica la medida lo más rápido posible. La Consejería de Presidencia, que lleva los asuntos de Función Pública, recuerda que mucho antes de que se firmara el acuerdo entre Montoro y las organizaciones sindicales, la Junta ya había solicitado al Gobierno que permitiera al resto de administraciones recuperar los derechos perdidos durante la crisis, entre ellas las 35 horas.

De hecho, la Junta se había comprometido con los sindicatos de Castilla y León a crear una comisión de trabajo que explorara las alternativas para aplicar las 35 horas pese a que el Gobierno no cambiara la ley. Ahora, con la puerta abierta que deja el acuerdo sobre el empleo público, este grupo ya no resulta necesario porque la solución está al alcance y beneficiará a más de 10.900 funcionarios salmantinos.