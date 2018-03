Andrés Aberasturi: "lo más duro ha sido saber que estás hablando con alguien que no te va a contestar"

El escritor y periodista Andrés Aberasturi ha sido uno de los ponentes que ha participado en la mañana de este miércoles en las 'X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad', organizada por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, INICO, de la Universidad de Salamanca.

Tras el éxito de ´Cómo explicarte el mundo, Cris´, el libro en el que hablaba a su hijo con parálisis cerebral, Aberasturi ha querido aprovechar su ponencia para hablar alto y claro sobre la realidad de aquellas personas que tienen algún familiar con parálisis cerebral. "Es duro pero no todo tiene arreglo", ha afirmado a este diario.

En su caso, el escritor afirma que no todo es como se publica en los medios de comunicación y que "la realidad es muy dura". "En mi caso lo más duro es la incomunicación, saber que estás hablando con alguien que no te va a contestar, que no te entiende, y que de alguna forma quiere vivir como si todo eso pasara", relata.

Precisamente para mejorar el día a día de estas personas, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha resaltado en la inauguración del congreso que estos días va a reunir en la Hospedería del colegio Fonseca cerca de 700 personas de todo el mundo la importancia de creaar sinergias entre lo tecnológico y lo social en la atención a las personas. Precisamente, la consejera ha querido recordar que el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León, aprobado en octubre del pasado año, se centra especialmente en la innovación social e incorpora en todas sus áreas de actuación medidas de innovación social, apostando por la investigación y por las nuevas tecnologías aplicadas a la atención, especialmente de las personas dependientes, que permitan diseñar los Servicios Sociales del futuro para Castilla y León. Para ello, el Gobierno autonómico cuenta con dos aliados fundamentales y necesarios, que son la universidad y las entidades del tercer sector.

Innovación y responsabilidad social en la contratación pública

Otra de las vertientes que Alicia García ha destacado en el terreno de la innovación es en el de la nueva forma de entender la contratación pública desde la responsabilidad social, con la incorporación de cláusulas sociales en los contratos que firma la Administración autonómica y la reserva de contratación a Centros Especiales de Empleo, con más de 2.100 contratos adjudicados por un valor de casi 30,5 millones de euros. Esto ha supuesto que, desde 2012, los puestos de trabajo para personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad se han incrementado en más de 41 %. Este modelo de responsabilidad social se extenderá a la concesión de subvenciones, primando a las empresas comprometidas con el empleo de las personas con discapacidad.

En el ámbito del empleo y en esta línea de innovación, la consejera ha señalado que la iniciativa más trascendente es la relativa al apoyo al empleo de las personas con discapacidad a través de los itinerarios personalizados de inserción, en los que el pasado año participaron más de 4.000 personas, un 13% más que en 2016, lo que permitió la firma de 2.000 contratos (un 24 % más) y la contratación de 1.200 personas (22 % más que en 2016). Para apoyar estos itinerarios, la Junta quiere facilitar una vivienda a quienes participan en ellos, para lo que ha convocado ayudas de hasta 700 euros al mes por cada plaza de vivienda ocupada. Además, busca nuevos yacimientos de empleo, para lo que ha iniciado cursos de formación para que personas con discapacidad se formen como asistentes personales.