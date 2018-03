La farmacia online no convence en Salamanca: sólo hay cuatro registradas en la Junta

La farmacia online no acaba de despegar en Salamanca. Pese a que el decreto que regula la venta por internet de especialidades farmacéuticas publicitarias existe desde 2013, solo cuatro establecimientos salmantinos -2 en la capital y 2 en la provincia- se han registrado en la Junta de Castilla y León para poder vender sus productos en internet.

La aparente falta de interés de las farmacias salmantinas es la tónica habitual en el resto de la Comunidad. "En general hay pocas farmacias registradas, pero en casi toda España es similar", explica Carlos García Pérez-Teijón, presidente del Colegio Farmacéutico de Salamanca. Teijón puntualiza que "hay que diferenciar las páginas web que venden productos de dermocosmética y parafarmacia, de la web oficial de una farmacia a la que se le permite vender medicamentos de especialidades farmacéuticas publicitarias. Es decir, los de pantalla azul que salen en televisión y no requieren receta".

El presidente de los farmacéuticos salmantinos opina que el sector de la farmacia tiene unos condicionantes que lastran el negocio online: "Alguien que necesita un anticatarral, un paracetamol u otro medicamento porque se siente mal, baja a la farmacia más cercana y lo compra en un momento porque no quiere esperar un día para que se lo lleven".

En este sentido la vía de crecimiento de la farmacia online pasa por el reparto inmediato. Algo así como la comida a domicilio, con motorista incluido. "Los repartidores de estos medicamentos tienen que tener un contrato específico. Se le presenta a la Consejería de Sanidad la forma de transporte, ser una farmacia legalmente establecida y que el envío esté supervisado por el propio farmacéutico", aclara Pérez-Teijón.

El estancamiento de esta vía de negocio no parece inquietar a los responsables del sector, que anteponen su función sanitaria. "Con la salud€ poco negocio. Esto es salud, así que el cliente no es cliente, sino paciente, y la farmacia no es un establecimiento cualquiera", recalca el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.